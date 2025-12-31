Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

Les lames de la tondeuse Philips SafeGuard sont protégées par une grille ultra-fine pour garantir que seuls vos poils puissent y entrer. Sur la partie supérieure, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames en mouvement, empêchant ainsi qu'ils ne soient tirés.