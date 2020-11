Tondeuse SafeGuard, pour éviter la sensation d'étirement, de pincement et les coupures

La tondeuse révolutionnaire SafeGuard de Philips est dotée d'une grille protectrice en aluminium ultra-mince qui recouvre la lame afin que seuls les poils puissent passer, et non pas votre peau. De plus, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames, ce qui élimine toute sensation d'étirement.