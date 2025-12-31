Garantie de 2 ans
Plus offert
NT9110/10
Poils nez/oreilles/sourcils
Tondeuse tubulaire Safeguard
2 sabots sourcils
Les lames de la tondeuse Philips SafeGuard sont protégées par une grille ultra-fine pour garantir que seuls vos poils puissent y entrer. Sur la partie supérieure, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames en mouvement, empêchant ainsi qu'ils ne soient tirés.
La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.
Notation globale