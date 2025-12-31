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  • Sûre, rapide et facile d'utilisation
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Sûre, rapide et facile d'utilisation
La tondeuse nez, oreilles et sourcils de Philips intègre une mini-tondeuse puissante et haute précision, pour une utilisation sûre, rapide et simple
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pour le nez, les oreilles et les sourcils

Sûre, rapide et facile d'utilisation

  • Poils nez/oreilles/sourcils

  • Tondeuse tubulaire Safeguard

  • 2 sabots sourcils

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

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Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

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Les lames de la tondeuse Philips SafeGuard sont protégées par une grille ultra-fine pour garantir que seuls vos poils puissent y entrer. Sur la partie supérieure, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames en mouvement, empêchant ainsi qu'ils ne soient tirés.

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.

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