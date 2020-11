Coupez les cheveux de votre famille

Couper les cheveux des petits comme des grands n'a jamais été aussi simple. Cette tondeuse sans fil est dotée d'un moteur puissant et ultra-silencieux, d'une conception ergonomique et de lames et d'embouts qui prennent soin de votre peau : le nec plus ultra de la convivialité. Voir tous les avantages