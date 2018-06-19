Garantie de 2 ans
Plus offert
QC5130/15
Lames en inox
11 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.
Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.
Récompenses
1.5
sur 5
2
Critiques
Carmen3
19/06/2018
Canada
Déçue
Les cheveux restent coincés entre la lame et le sabot. Après 3 mois d’utilsation, les lames du coupe-cheveux ne coupent plus car elles sont coincées ensemble malgré un nettoyage.
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
PtitLéo74
09/01/2019
Canada
Pas satisfait
Après une dizaine de fois les lames ne fonctionnent plus correctement, malgré un nettoyage après chacune des utilisations. Vraiment très déçu de ce produit qui me semblait plutôt bien lors du déballage, je ne le recommande pas. Dommage, les produits Philips m'avaient jusqu'à maintenant toujours donnés satisfaction
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.