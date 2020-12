Base de recharge et étui : un appareil toujours chargé, prêt à l'emploi

La base de recharge pliable est conçue pour s'ajuster aux espaces les plus exigus pour que vous puissiez recharger votre rasoir où vous voulez et l'emporter facilement avec vous pendant vos déplacements. L'étui le protège pendant le transport et vous permet de le ranger en toute commodité quand vous ne l'utilisez pas.