Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

Le rasoir pour le visage et le corps Philips OneBlade tond, définit et rase le poil de toute longueur. Ce paquet contient une lame de rechange pour le corps munie d’une grille encliquetable pour la peau et d’un peigne pour le corps. Plus besoin d’utiliser plusieurs appareils, OneBlade s’occupe de tout. Voir tous les avantages