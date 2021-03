Compatible avec tous les appareils Saeco, à l'exception des modèles Vienna

Compatible avec les modèles A modo mio de Lavazza, Exprelia, Incanto versions de base et de luxe, Intellia, Nina manuelle, Odea, Poemia manuelle, Primea, Royal Old & 2011, Syntia (toutes les versions), Talea (toutes les versions), Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia, Gaggia Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera et My Coffee Spidem.