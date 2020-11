Les têtes pivotantes et flexibles 5D épousent les courbes pour un rasage confortable

Profitez d'un rasage net qui suit les courbes du visage grâce aux mouvements flexibles et flottants, qui pivotent dans cinq directions. La tête atteint votre visage à l'angle idéal et épouse parfaitement les courbes du visage et du cou, créant un contact doux avec la peau.