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  • Un rasage de près et un confort accru
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Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3134/51

4.3
| (51) Critiques | 82% recommandent ce produit
Un rasage de près et un confort accru
Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Un rasage de près et un confort accru

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • 60 min de rasage, 1 h de charge

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

51

Critiques

82%

recommandent ce produit

06/02/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Le produit est très bon

Fonctionnel, rase de près, recharge rapide et bonne durée de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

10/01/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Et j'aime beaucoup le coupe size!

100% satisfait et il coup beaucoup mieux que mon ancien rasoir !

Avantages

Excellent

Inconvénients

aucuns jusqu'à date

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Rasoir électrique étanche

C'est un excellent rasoir électrique 3000 série S3145

Avantages

Bon rasoir

Inconvénients

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 