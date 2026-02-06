Garantie de 2 ans
Têtes 5D Pivot & Flex
Lames PowerCut
60 min de rasage, 1 h de charge
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.
4.3
sur 5
51
Critiques
82%
recommandent ce produit
Lecoq13
06/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Le produit est très bon
Fonctionnel, rase de près, recharge rapide et bonne durée de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Tilourey
10/01/2026
Canada
Acheteur vérifié
Et j'aime beaucoup le coupe size!
100% satisfait et il coup beaucoup mieux que mon ancien rasoir !
Avantages
Excellent
Inconvénients
aucuns jusqu'à date
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Cobra49
29/12/2025
Canada
Acheteur vérifié
Rasoir électrique étanche
C'est un excellent rasoir électrique 3000 série S3145
Avantages
Bon rasoir
Inconvénients
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.