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Plus offert 

Shaver series 3000Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000

S3233/52

4.3
| (51) Critiques | 82% recommandent ce produit
Rasage propre, plus de confort
Le rasoir Shaver Series 3000 de Philips vous offre un rasage pratique et confortable. Ses têtes Pivot & Flex, son système de lame PowerCut son fonctionnement à l’eau ou à sec livrent un rasage propre et confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rasage propre, plus de confort

  • Têtes pivotantes et flexibles 5D

  • Lames PowerCut

  • 60 min de rasage/1 h de recharge

  • Étui de voyage

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

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Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant

Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant

Un rasoir à sec ou humide qui s’adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.

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4.3

sur 5

51

Critiques

82%

recommandent ce produit

06/02/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Le produit est très bon

Fonctionnel, rase de près, recharge rapide et bonne durée de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

10/01/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Et j'aime beaucoup le coupe size!

100% satisfait et il coup beaucoup mieux que mon ancien rasoir !

Avantages

Excellent

Inconvénients

aucuns jusqu'à date

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Rasoir électrique étanche

C'est un excellent rasoir électrique 3000 série S3145

Avantages

Bon rasoir

Inconvénients

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 