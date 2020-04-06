Connexion à n'importe quelle source. Du téléphone à l'amplificateur de casque.

Immergez-vous dans vos albums préférés, quel que soit le genre musical. Les câbles à paires torsadées amovibles à faible impédance minimisent la distorsion, révélant ainsi plus de détails dans votre musique. Des connecteurs MMCX sont inclus pour la connexion à des appareils audio haute résolution.