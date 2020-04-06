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Écouteurs intra-auriculaires avec micro

S3/00

Un magnifique son intra-auriculaire

Ces écouteurs intra-auriculaires de qualité audiophile créent une scène sonore naturelle et étendue tout en offrant un confort et un maintien exceptionnels. Ses câbles à paires torsadées et ses connecteurs MMCX inclus permettent un magnifique rendu des détails lorsque vous connectez votre lecteur haute résolution.

Voir tous les avantages

Où que vous alliez

Un magnifique son intra-auriculaire

  • Hybrides trois voies

  • Architecture acoustique

  • Son haute résolution

Superbe design. Étui de transport inclus.

La coque métallique de haute qualité des écouteurs présente une belle finition brillante et porte le logo Fidelio en lettres métalliques en relief. L'étui de transport inclus permet de les protéger des rayures entre deux utilisations.

Embouts en mousse à mémoire de forme Comply™ : tailles S, M et L.

Connexion à n'importe quelle source. Du téléphone à l'amplificateur de casque.

Immergez-vous dans vos albums préférés, quel que soit le genre musical. Les câbles à paires torsadées amovibles à faible impédance minimisent la distorsion, révélant ainsi plus de détails dans votre musique. Des connecteurs MMCX sont inclus pour la connexion à des appareils audio haute résolution.

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