Garantie de 2 ans
Plus offert
S3/00
Un magnifique son intra-auriculaire
Ces écouteurs intra-auriculaires de qualité audiophile créent une scène sonore naturelle et étendue tout en offrant un confort et un maintien exceptionnels. Ses câbles à paires torsadées et ses connecteurs MMCX inclus permettent un magnifique rendu des détails lorsque vous connectez votre lecteur haute résolution.
Hybrides trois voies
Architecture acoustique
Son haute résolution
La coque métallique de haute qualité des écouteurs présente une belle finition brillante et porte le logo Fidelio en lettres métalliques en relief. L'étui de transport inclus permet de les protéger des rayures entre deux utilisations.
Immergez-vous dans vos albums préférés, quel que soit le genre musical. Les câbles à paires torsadées amovibles à faible impédance minimisent la distorsion, révélant ainsi plus de détails dans votre musique. Des connecteurs MMCX sont inclus pour la connexion à des appareils audio haute résolution.
Notation globale