Garantie de 2 ans
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4.4
sur 5
73
Critiques
87%
recommandent ce produit
Hello 12
16/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Gilles1952
25/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
le rasage
Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
PaFo2
08/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Excellent rasage
C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche