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  • Un rasage de près, même sur la peau sensible.
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Shaver series 7000Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

S7910/16

4
| (4) Critiques
Un rasage de près, même sur la peau sensible.
Le rasoir Shaver Series 7000 de Philips est conçu pour un rasage de près en douceur. Amélioré grâce à la fonction de conseils personnels, développée en collaboration avec des dermatologues, il aide les hommes à faire face aux différents problèmes cutanés qu’ils peuvent avoir. Car chaque peau est unique.
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Meilleur rasoir pour peau sensible

Un rasage de près, même sur la peau sensible.

  • Anneaux SkinGlide

  • Lames GentlePrecision

  • Adaptateur pour barbe

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Anneaux SkinGlide revêtus de microsphères pour glisser en douceur

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Faites l'expérience de la technologie avancée de Philips à base de microsphères, inspirée des principes de l'aérodynamique pour assurer un glissement en douceur. Les anneaux du rasoir sont revêtus de milliers de minuscules sphères ayant l'apparence du verre pour le confort maximal de la peau.

Un rasoir pour le visage pour un rasage de près et doux

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Le rasoir électrique pour les peaux sensibles est doté de lames GentlePrecision pour minimiser les lésions, les tractions ou les passages répétitifs sur votre peau. Même avec une repousse de 3 jours.

Les barbes fournies ne feront pas le poids

Les barbes fournies ne feront pas le poids

Ce rasoir électrique est doté d’un capteur BeardAdapt qui lit la densité de votre barbe. Il ajuste ensuite automatiquement la puissance de rasage. Facile.

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4.0

sur 5

4

Critiques

4
3
2

25/11/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Douceur de rasage et efficacité

Douceur de rasage et efficacité et oui je recommanderais sans hésiter

Avantages

Plusieurs

Inconvénients

Aucun pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7910/16 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

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02/11/2021

Canada

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Acheteur vérifié

Juste parfait

Doux et rapide. La charge dure vraiment longtemps et est rapide.

Oui, je recommande ce produit

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12/10/2021

Canada

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Barbe de 2 jours où plus

J’achète des rasoirs Philips depuis toujours et le série 7000 est de loin le meilleur que j’ai eu particulièrement pour une barbe de 2 jours et plus!

Avantages

Efficace barbe forte

Inconvénients

Bouton pour ouvrir les lames facile à ouvrir durant le rasage

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 