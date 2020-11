Le plan de rasage personnel résout vos problèmes de peau spécifiques

Obtenez des conseils adaptés à vos problèmes de peau, qu'il s'agisse de rougeurs, de brûlure du rasage ou de poils incarnés. Codéveloppé avec des dermatologues, le plan vous donne des conseils sur la routine et la technique de rasage via l'application GroomTribe connectée. Rasage après rasage, l'application suit vos progrès et adapte les conseils afin d'optimiser les résultats pour la peau.