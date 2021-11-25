Garantie de 2 ans
Plus offert
S7910/16
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision
Adaptateur pour barbe
Plan de rasage personnel
Faites l'expérience de la technologie avancée de Philips à base de microsphères, inspirée des principes de l'aérodynamique pour assurer un glissement en douceur. Les anneaux du rasoir sont revêtus de milliers de minuscules sphères ayant l'apparence du verre pour le confort maximal de la peau.
Le rasoir électrique pour les peaux sensibles est doté de lames GentlePrecision pour minimiser les lésions, les tractions ou les passages répétitifs sur votre peau. Même avec une repousse de 3 jours.
Ce rasoir électrique est doté d’un capteur BeardAdapt qui lit la densité de votre barbe. Il ajuste ensuite automatiquement la puissance de rasage. Facile.
4.0
sur 5
4
Critiques
Minet269
25/11/2021
Canada
Acheteur vérifié
Douceur de rasage et efficacité
Douceur de rasage et efficacité et oui je recommanderais sans hésiter
Avantages
Plusieurs
Inconvénients
Aucun pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7910/16 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
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Pjpop
02/11/2021
Canada
Acheteur vérifié
Juste parfait
Doux et rapide. La charge dure vraiment longtemps et est rapide.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Lion 56
12/10/2021
Canada
Barbe de 2 jours où plus
J’achète des rasoirs Philips depuis toujours et le série 7000 est de loin le meilleur que j’ai eu particulièrement pour une barbe de 2 jours et plus!
Avantages
Efficace barbe forte
Inconvénients
Bouton pour ouvrir les lames facile à ouvrir durant le rasage
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.