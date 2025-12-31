Garantie de 2 ans
Plus offert
SCD520/00
Alerte de température
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.
Grâce à sa portée de 330 m, au clip ceinture et à la lanière de cou, vous bénéficiez d'une mobilité totale, chez vous comme à proximité de la maison.
Récompenses
Notation globale
Ce produit est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement avec les réglages Fahrenheit.