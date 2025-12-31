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  • Température idéale, confort optimal
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Plus offert 

Philips AventÉcoute-bébé DECT

SCD520/00

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Température idéale, confort optimal
Détendez-vous. Avec la nouvelle gamme d'écoute-bébés numériques DECT Philips Avent, vous pouvez vous détendre en écoutant votre enfant sans même avoir à entrer dans sa chambre.
Voir tous les avantages

Absence totale d'interférence grâce à la technologie DECT

Température idéale, confort optimal

  • Alerte de température

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Le réconfort d'un son limpide

Le réconfort d'un son limpide

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.

Portée extra-longue pour une mobilité totale

Portée extra-longue pour une mobilité totale

Grâce à sa portée de 330 m, au clip ceinture et à la lanière de cou, vous bénéficiez d'une mobilité totale, chez vous comme à proximité de la maison.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Avis de non-responsabilité

  1. Ce produit est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement avec les réglages Fahrenheit.