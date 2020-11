Écran haute résolution 3,5" avec vision nocturne extrêmement claire

Voyez votre bébé jour et nuit, avec la vision nocturne extrêmement claire à infrarouge qui s'allume automatiquement dans l'obscurité. Admirez votre bébé en plein sommeil avec le grand écran couleur et haute résolution de 3,5". Le zoom numérique 2x et le mode de balayage vous apportent la sérénité de voir tout ce que fait votre bébé.