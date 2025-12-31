Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF085/06
Laisse la peau de votre bébé respirer
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
6-18 mois
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d’hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d’utilisation