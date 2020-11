Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation

Le goupillon de biberon Philips Avent est doté d'une tête spécialement recourbée et d'un manche moulé pour un nettoyage efficace de tout type de biberons, de tétines et d'autres accessoires d'alimentation. Les poils nombreux et très serrés les uns contre les autres durent longtemps et nettoient en toute sécurité en évitant les égratignures. Voir tous les avantages