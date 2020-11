Conçu pour s'adapter

Les téterelles sont offertes en 2 tailles, pour un ajustement parfait à votre sein. Les petites téterelles sont idéales pour les mamelons d’un diamètre de 12 mm et les moyennes pour ceux d’un diamètre de 21 mm. Pour savoir quelle taille vous convient, trouvez une position confortable et placez l’un des anneaux perforés sur votre mamelon. Faites tourner la téterelle dans le sens des aiguilles d’une montre et dirigez votre mamelon dans le tunnel. Puis tirer sur la base de la téterelle autour de l’aréole. S’il y a un jeu de 2 mm entre le mamelon et la paroi en silicone, c’est que la téterelle est bien ajustée. Remarque : la taille est déterminée en fonction du mamelon, et non de l’aréole. Toujours pas certaine? Consultez un professionnel de la santé pour obtenir de l’aide.