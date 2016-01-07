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  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
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Philips AventSucette classique

SCF170/18

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Un design élégant transparent

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

  • Pour un confort essentiel

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

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Évaluation

100%

recommandent ce produit

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07/01/2016

Canada

Canada

Mon fils les adores !

J'ai acheté la paire (pinguin, canard) pour mon fils, il a 1 mois dès sa naissance il a montré ses préférences pour vos sucettes. J'ai essayé d'autres marques qui m'avais été offertes en cadeau et il ne les garde pas en bouche. Je les aimes d'amour et mon fils aussi. Je compte aller en acheter une autre paire mais, seul petit défaut ... le prix ... je les trouves un peu dispendieuses !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF182/23 Sucette classique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF182/23 Sucette classique

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. La marque numéro 1 des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  5. Fabricant de l'année 2014