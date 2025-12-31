Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF172/18
Le confort avec la circulation d'air
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Récompenses
Notation globale
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014