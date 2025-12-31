Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF176/20
0-3 mois
0 % BPA (bisphénol A)
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
Assure l'hygiène des tétines stérilisées.
Récompenses
Notation globale
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.
9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)