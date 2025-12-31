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  • Visible dans l'obscurité. Sans BPA
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Philips AventSucettes nuit

SCF176/21

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Visible dans l'obscurité. Sans BPA
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Philips Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages

Sucette avec anneau phosphorescent

Visible dans l'obscurité. Sans BPA

  • 3-6 mois

  • 0 % BPA (bisphénol A)

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Capuchon protecteur à pression

Capuchon protecteur à pression

Assure l'hygiène des tétines stérilisées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Avis de non-responsabilité

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.

  2. 9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)