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  • Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
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Philips AventSuces classiques

SCF182/14

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1 récompense

Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien
Aidez votre tout petit à trouver le réconfort dont il a besoin en tout temps grâce à la suce classique Philips Avent. Offert dans une variété de couleurs, notre tétine orthodontique souple s’adapte au développement bucco-dentaire de votre enfant.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Suce pour un confort optimal. Place au jeu.

Conçu pour réconforter votre bébé au quotidien

  • Pour un confort essentiel

  • De 6 à 18 mois

  • Orthodontiques et sans BPA

  • Paquet de 2

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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1.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
3
2

13/12/2015

Canada

Canada

déçu de la qualité du produit

l'aspect général est beau cependant quand on lave la suce l'eau s'intruse dans le bout de suce et puis le silicone devient jaune au bout de quelques jours vraiment déçue

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. La marque de suces la plus populaire au monde

  2. Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.

  3. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement

  4. Fabricant de l'année 2014