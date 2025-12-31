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  • Conçue pour favoriser un bon développement oral
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Plus offert 

Philips AventSucettes orthodontiques avancées

SCF184/14

1 récompense

Conçue pour favoriser un bon développement oral
La sucette orthodontique Philips Avent SCF184/14 a été conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire. Toutes nos sucettes sont fabriquées en silicone, sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages

Développée avec le Dr Hagemann, orthodontiste

Conçue pour favoriser un bon développement oral

  • 6-18 mois

« Ailettes » spécifiques

« Ailettes » spécifiques

La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.

Téterelle ergonomique

Téterelle ergonomique

Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé

Capuchon de protection à clipser

Capuchon de protection à clipser

Conserve les téterelles propres et saines.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

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Avis de non-responsabilité

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.