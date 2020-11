Tétines en silicone simples à utiliser

La tétine Philips AVENT en silicone n'a ni goût ni odeur pour que votre bébé puisse facilement l'adopter. Doux et transparent, la silicone est une matière facile à nettoyer et qui ne colle pas. Cette tétine est résistante, elle ne se déforme et ne décolore pas au fil du temps.