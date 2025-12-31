Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF184/14
6-18 mois
La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.
Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé
Conserve les téterelles propres et saines.
Récompenses
Notation globale
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.