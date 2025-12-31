ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

Plus offert 

Philips AventSucette classique

SCF195/04

1 récompense

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Voir tous les avantages

Sucette décorée aux couleurs vives

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

  • Pour un confort essentiel

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Fabricant de l'année 2014