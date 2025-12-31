Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF212/22
ultradouce et flexible
De 6 à 18 mois
Orthodontique et sans BPA
Paquet de 2
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Mise au point avec des professionnels de soins de santé et des mères
Des études menées auprès de consommateurs aux États-Unis en 2016 et 2017 montrent que les bébés adoptent en moyenne à 98 % la tétine texturée Philips Avent utilisée pour nos sucettes ultra air et ultra soft
Pour des questions d’hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d’utilisation.
Parmi les meilleures marques de sucettes au monde
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement
85 % de mamans sondées sentent que cette sucette est plus douce que huit modèles comparables des meilleures marques, recherche indépendante, É.-U., février 2017