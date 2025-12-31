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  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
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Plus offert 

Philips Aventsucette ultra soft

SCF213/20

La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de votre enfant avec la sucette ultra soft Philips Avent. La protection souple et ultradouce s’ajuste aux courbes des joues de votre bébé, laisse peu de marques et cause moins d’irritation pour un apaisement encore plus confortable.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Protection flexible pour un ajustement confortable

La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé

  • ultradouce et flexible

  • 0-6 mois

  • Orthodontique et sans BPA

  • Paquet de 2

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. 85 % de mamans sondées sentent que cette sucette est plus douce que huit modèles comparables des meilleures marques, recherche indépendante, É.-U., février 2017

  2. Des études menées auprès de consommateurs aux États-Unis en 2016 et 2017 montrent que les bébés adoptent en moyenne à 98 % la tétine texturée Philips Avent utilisée pour nos sucettes ultra air et ultra soft

  3. Mise au point avec des professionnels de soins de santé et des mères

  4. Parmi les meilleures marques de sucettes au monde

  5. Pour des questions d’hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d’utilisation.

  6. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement