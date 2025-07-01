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Philips Avent Chauffe-biberon/Chauffe-repas électronique
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Quels sont les produits pouvant être utilisés avec le chauffe-biberon ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Pourquoi le voyant continue t-il de clignoter ?
Pourquoi le chauffe-biberon ne s'allume t-il pas ?
Pourquoi le lait n'est-il pas assez chaud ?