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  • Une sucette légère et aérée
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Plus offert 

Philips AventSucette ultra air

SCF343/20

Une sucette légère et aérée
Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Les aérations extra-larges permettent à la peau de bébé de respirer

Une sucette légère et aérée

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

4 aérations extra-larges

4 aérations extra-larges

La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. La marque numéro 1 des sucettes

  4. Fabricant de l'année 2014