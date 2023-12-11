Critères de recherche
SCF349/01
Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d’air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d’aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Elle est également dotée d’une tétine ultra-ferme adaptée aux dents et gencives des enfants. Disponible en différentes couleurs et conceptions.Voir tous les avantages
Si vous pouvez bénéficier d'un apaisement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez le réclamer sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier de magasinage.
Sucette
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.
Notre téterelle en silicone texturée est conçue pour imiter la sensation des seins des mamans.
Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.
Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.
