Laisse la peau de votre bébé respirer

Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d’air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d’aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Elle est également dotée d’une tétine ultra-ferme adaptée aux dents et gencives des enfants. Disponible en différentes couleurs et conceptions.