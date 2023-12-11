Critères de recherche

    Sucettes
    • Laisse la peau de votre bébé respirer Laisse la peau de votre bébé respirer Laisse la peau de votre bébé respirer

      Philips Avent Ultra air Sucette

      SCF349/01

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Laisse la peau de votre bébé respirer

      Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d’air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d’aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Elle est également dotée d’une tétine ultra-ferme adaptée aux dents et gencives des enfants. Disponible en différentes couleurs et conceptions.

      Voir tous les avantages

      Philips Avent Ultra air Sucette

      Laisse la peau de votre bébé respirer

      Conçue pour réconforter les bébés pendant les poussées dentaires

      • Téterelle ultra-ferme
      • Orthodontique et sans BPA
      • Lot de 2
      • 18 mois et +
      Laisse la peau de votre bébé respirer

      Laisse la peau de votre bébé respirer

      Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

      Téterelle ultra-ferme

      Téterelle ultra-ferme

      La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.

      Téterelle 100 % silicone alimentaire

      Téterelle 100 % silicone alimentaire

      Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

      Développement bucco-dentaire naturel

      Développement bucco-dentaire naturel

      Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.

      Sensation naturelle pour bébé

      Sensation naturelle pour bébé

      Notre téterelle en silicone texturée est conçue pour imiter la sensation des seins des mamans.

      Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

      Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

      Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.

      Conçues et produites aux Pays-Bas

      Conçues et produites aux Pays-Bas

      Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays-Bas
        Oui

      • Inclus

        Sucette ultra air
        2  Pièce(s)
      Obtenez de l’aide pour ce produit

      Trouvez des astuces, des FAQ, des manuels d’utilisation et des renseignements sur la sécurité et la conformité pour les produits.

      • Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.

