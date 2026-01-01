Critères de recherche

    Chauffe-biberons et stérilisateurs
    • Une routine simple à adopter pour toutes les tétées Une routine simple à adopter pour toutes les tétées Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      SCF359/20

      Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

      Chauffez le lait et stérilisez vos biberons en toute confiance tout en gardant une longueur d'avance. Notre chauffe-biberon au bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes.

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

      Chauffage rapide du lait et stérilisation du biberon, en toute sécurité.

      • Réchauffement en douceur, sans points chauds
      • Stérilisation sans produits chimiques
      • Configuration simple et rapide
      • Compatible avec la plupart des objets essentiels pour bébé
      • Pince pratique incluse
      Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*

      Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*

      C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.

      Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle

      Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle

      Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.

      Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

      Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

      Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.

      La circulation constante du lait évite les points chauds

      La circulation constante du lait évite les points chauds

      Notre technologie de chauffe préserve les protéines essentielles au développement de bébé en assurant une circulation uniforme et continue de la chaleur. Grâce au bain-marie, vous n'avez plus à vous soucier des points chauds qui risqueraient d'altérer la qualité du lait. Votre bébé peut ainsi savourer un lait chaud et riche en nutriments à chaque biberon.

      Un capteur intelligent empêche la surchauffe

      Un capteur intelligent empêche la surchauffe

      Quelle que soit la température de départ du lait, notre capteur intelligent gère les détails pour vous. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en détectant la température initiale du lait. Fini les approximations, et aucune surchauffe possible.

      S'éteint automatiquement et maintient la chaleur

      S'éteint automatiquement et maintient la chaleur

      Ne soyez pas pris au dépourvu. Rendez l'heure du biberon plus simple et plus sûre, de jour comme de nuit, grâce à l'arrêt automatique de l'appareil une fois la chauffe terminée, ainsi qu'au maintien de la température du biberon pendant 60 minutes maximum.

      Chauffez et stérilisez en toute simplicité avec un seul bouton intuitif

      Chauffez et stérilisez en toute simplicité avec un seul bouton intuitif

      Que ce soit votre première fois ou que vous soyez expert en préparation de biberons, notre interface à bouton unique permet à n'importe qui de réchauffer et de stériliser un biberon facilement. Des alertes visuelles et sonores vous accompagnent tout au long du processus, avant que l'appareil ne s'arrête automatiquement.

      Vérifiez le niveau d'eau grâce à la fenêtre de l'appareil

      Vérifiez le niveau d'eau grâce à la fenêtre de l'appareil

      Notre nouvelle fenêtre transparente rend la préparation du biberon intuitive pour tous. Elle permet de vérifier rapidement le niveau d'eau avant chaque cycle de chauffe, garantissant une préparation parfaite à chaque fois. Plus de doute, tout est visible.

      Encombrement minimal grâce à un design compact

      Encombrement minimal grâce à un design compact

      Désencombrez votre cuisine avec un appareil multifonction compact qui prend peu de place. Son design compact et ingénieux permet de stériliser simultanément biberons, petits jouets et sucettes.

      Conçu pour un nettoyage rapide et facile

      Conçu pour un nettoyage rapide et facile

      Notre design simple et élégant rend le nettoyage aussi facile que le réchauffement et la stérilisation. Il suffit d'essuyer le chauffe-biberon et stérilisateur avec un chiffon, grâce au bac à large ouverture qui facilite l'accès. L'embout de stérilisation peut également être placé au lave-vaisselle si nécessaire.

      Compatible avec la plupart des biberons et des petits pots

      Compatible avec la plupart des biberons et des petits pots

      Au fur et à mesure que votre enfant grandit, notre chauffe-biberon s'adapte à toutes les marques, matériaux et tailles de biberons. De plus, lorsque bébé est prêt pour ses premiers repas, l'appareil peut également être utilisé avec des pots de nourriture.

      Tirez le meilleur parti des objets quotidiens de votre bébé

      Tirez le meilleur parti des objets quotidiens de votre bébé

      Notre technologie de stérilisation à la vapeur est le moyen le plus sûr de désinfecter les articles de bébé. Elle élimine les germes tout en respectant tous les types de matériaux, prolongeant ainsi leur durée de vie. Grâce à l'embout de stérilisation pour petits objets, vous pouvez stériliser simultanément biberons, sucettes, pièces détachées et petits jouets.

      Pince pour retirer les éléments stérilisés

      Pince pour retirer les éléments stérilisés

      Gardez chaque article correctement désinfecté à l'aide de la pince. Elle limite le contact avec les objets de bébé, garantissant ainsi qu'ils restent impeccables jusqu'à leur prochaine utilisation.

      Spécificités Techniques

      • Matériau du produit

        Matériau du produit
        Plastique (PP et ABS)

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique
        400  W
        Tension (S_0000156)
        • 220-240 V ~ 50-60 Hz
        • 120-127 V ~ 50-60 Hz (États-Unis, Canada, Mexique)

      • Poids et dimensions

        Poids
        1 000  g
        Dimensions du produit (l x H x P)
        260,4 x 150 x 210,5  millimètre

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • Inclus

        Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1
        1 pièce
        Pince de stérilisation
        1 pièce

      • 150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.

