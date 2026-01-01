Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

Chauffez le lait et stérilisez vos biberons en toute confiance tout en gardant une longueur d'avance. Notre chauffe-biberon au bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes.