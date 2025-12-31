Laisse la peau de votre bébé respirer

Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Elle est également dotée d'une pastille phosphorescente permettant de la repérer une fois la lumière éteinte. Différents coloris et décorations sont disponibles.