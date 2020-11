Valve anticoliques éprouvé pour atténuer les coliques*

Notre valve anticoliques est conçue pour éloigner l’air du ventre de votre bébé afin de réduire les coliques et les troubles digestifs. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour laisser rentrer de l'air dans le biberon afin d'éviter la dépression d'air et de le ventiler vers l'arrière du biberon. Il conserve l'air dans le biberon et non dans le ventre de bébé afin de réduire les coliques et les troubles digestifs.