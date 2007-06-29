Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF600/22
Hygiène sur la route
Le gobelet pour tout-petits Philips Avent est idéal pour passer du biberon au gobelet. Le couvercle rabattable garde le bec propre en tout temps, même sur la route. Le gobelet est réellement antidégât, qu'il soit secoué ou jeté en l'air tout en étant facile à utiliser.
2 x 200 ml (2 x 7 oz)
Bec souple, 6 mois et plus
2 gobelets avec poignées
La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse
L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.
Récompenses
Notation globale