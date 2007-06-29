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Philips AventGobelet pour tout-petits

SCF600/22

1 récompense

Hygiène sur la route

Le gobelet pour tout-petits Philips Avent est idéal pour passer du biberon au gobelet. Le couvercle rabattable garde le bec propre en tout temps, même sur la route. Le gobelet est réellement antidégât, qu'il soit secoué ou jeté en l'air tout en étant facile à utiliser.

Voir tous les avantages

Antidégât, convivial

Hygiène sur la route

  • 2 x 200 ml (2 x 7 oz)

  • Bec souple, 6 mois et plus

  • 2 gobelets avec poignées

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec souple pour une transition aisée

Bec souple pour une transition aisée

Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse

Poignées ergonomiques pour le confort des petites mains

Poignées ergonomiques pour le confort des petites mains

L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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