Propre où que vous soyez

La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.