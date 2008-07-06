Garantie de 2 ans
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SCF609/01
Propre où que vous soyez
La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.
340 ml
Bec sport 18 mois et +
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Récompenses
Notation globale