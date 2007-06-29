Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF616/05
Système de conservation pratique Philips Avent
Le système de conservation multifonctionnel Philips Avent est conçu pour évoluer avec votre bébé et vous fait gagner de la place. Il vous permet d'utiliser le même pot pour conserver votre lait ou des aliments pour bébé. S'adapte à tous les tire-lait et tétines Philips Avent.
240 ml
Pour conserver et transporter en toute sécurité
Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.
Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Notation globale