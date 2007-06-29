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Philips Avent VIAPots de rechange Avent

SCF616/05

Système de conservation pratique Philips Avent

Le système de conservation multifonctionnel Philips Avent est conçu pour évoluer avec votre bébé et vous fait gagner de la place. Il vous permet d'utiliser le même pot pour conserver votre lait ou des aliments pour bébé. S'adapte à tous les tire-lait et tétines Philips Avent.

Voir tous les avantages

Système de conservation pratique Philips Avent

  • 240 ml

Système avec couvercles vissables hermétiques

Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Stockez la nourriture de votre bébé

Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.

Transportez la nourriture de votre bébé avec vous

Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.

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