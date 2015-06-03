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  • Votre bébé commence à boire à la tasse
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Philips AventBiberon évolutif

SCF625/01

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Votre bébé commence à boire à la tasse
Le biberon évolutif Philips Avent est fourni avec un bec souple et des poignées ergonomiques pour aider votre bébé à boire tout seul.
Voir tous les avantages

Tasse à bec souple

Votre bébé commence à boire à la tasse

  • 125 ml

Bec souple

Bec souple

Pour les gencives fragiles

Fourni avec des poignées d'apprentissage

Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

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3
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1

03/06/2015

Canada

Canada

Très bon produit

Mon bébé l'a tout de suite adoré et l'aime encore à 14 mois. Il peut le tenir facilement dans ses petites mains.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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