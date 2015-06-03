Garantie de 2 ans
Plus offert
125 ml
Pour les gencives fragiles
Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Val08
03/06/2015
Canada
Très bon produit
Mon bébé l'a tout de suite adoré et l'aime encore à 14 mois. Il peut le tenir facilement dans ses petites mains.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup