Différents débits pour un allaitement confortable

Philips Avent propose quatre débits différents afin de suivre le développement de votre bébé. Souvenez-vous que les âges indiqués sont approximatifs car les bébés se développent à des rythmes différents. Philips Avent offre une tétine nouveau-né à 1 trou (à partir de la naissance), une tétine à débit lent à 2 trous (1 mois et plus), une tétine à débit moyen à 3 trous (3 mois et plus) et une tétine à débit rapide à 4 trous (6 mois et plus). Toutes les tétines sont vendues en paquet de deux.