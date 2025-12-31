Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF655
2 pièces
Débit variable
3 mois et plus
Conçue pour offrir une tétée plus confortable et satisfaisante à votre bébé, la large tétine imite la forme du sein et permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein.
Le silicone souple et lisse résistant aux mordillements est développé pour répondre aux nouveaux besoins de votre bébé.
Les alvéoles et la conception de la rainure rendent la tétine encore plus douce et souple et permettent d’éviter l’écrasement de la tétine chez les bébés en pleine croissance.
Notation globale
BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011