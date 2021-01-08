Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Philips Avent Biberon Classique
Plus offert
Soutien
SCF680/37
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Mode d’emploi
Eco passport - English (US)
Tout (13)
Pièces et accessoires (1)
Performance (1)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
La présence de bulles d'air dans le biberon pendant l'utilisation est-elle normale ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Quels sont les avantages qu'offrent les biberons Philips Avent ?
Disques d'étanchéité pour biberon