Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Philips Avent Cuillères de sevrage 6 mois et +
Plus offert
Soutien
SCF710/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Feuillets commerciaux locaux
Mode d’emploi
Tout (5)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
La cuillère est-elle sans danger pour les gencives de mon bébé ?
Puis-je stériliser ma cuillère ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
J'ai remarqué des rayures sur ma cuillère au bout de quelques utilisations. Est-elle toujours sûre ?