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Plus offert 

Philips AventMon premier gobelet de grand

SCF782/13

2
| (6) Critiques

2 Récompenses

Aide l'enfant à apprendre à boire comme un grand
Facilitez la transition de votre bébé : aidez-le à passer des gobelets de transition aux gobelets ouverts, sans faire de dégât! Avec la technologie à activation labiale, le liquide ne coule du gobelet que lorsque la lèvre de l'enfant est pressée contre le rebord. Recommandé par des dentistes.*
Voir tous les avantages

Gobelet recommandé par le dentiste*

Aide l'enfant à apprendre à boire comme un grand

  • 260 ml

  • 260 ml (9 oz)

  • 9 mois et plus

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.

Recommandé par les dentistes*

Recommandé par les dentistes*

La conception de Mon premier gobelet de grand permet un développement buccodentaire sain et est recommandé par les dentistes*.

Technologie à activation labiale recommandée par les dentistes*

Technologie à activation labiale recommandée par les dentistes*

Ce gobelet sans bec est doté d'une valve unique activée par le mouvement des lèvres, donc le liquide ne coule du gobelet que lorsque la lèvre de l'enfant est pressée contre le rebord. Entre les gorgées, la valve se ferme automatiquement de sorte que vous n'ayez jamais à vous en soucier des déversements et des dégâts.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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2.0

sur 5

6

Critiques

5

21/03/2020

Canada

Canada

Meilleur verre pour nous

C’est le seul verre que ma fille est capable de boire sans forcer. Elle a été gavée 15 mois, donc apprendre à boire avec un verre à bec est très difficile (elle ne prenait pas les biberons).. meilleur achat pour nous, nous en avons 3 ! Oui la dernière goutte/gorgée non prise peut couler lorsque le verre est de côté, mais dans notre cas, c’est le moindre de nos soucis. C’est un bon achat, dépendant du besoin que chacun a.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand

09/09/2014

Canada

Canada

Produit interessant

Bonne idée de produit pour apprendre à bébé à boire dans un verre. Les poignées aide au bon maintien du gobelet. Mon fils a 13 mois et il trouve ça rigolo de boire là-dedans. Il est vrai de dire que c'est anti-fuite, mais la dernière gorgée se retrouve par terre si elle n'est pas bu. Ça coule autour de la bouche de bébé, mais j'imagine que ce sera moins pire lorsqu'il aura compris le principe. Achat d'aujourd'hui... Pas évident à démonter pour nettoyer. Conseil: habituer bébé avec de l'eau pour éviter les frustrations de ramassage. ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup

03/06/2015

Canada

Canada

Mal conçu

Ça coule partout autour de la bouche du bébé et s'il la bouteille est renversée, l'eau s'échappe. Autant faire boire bébé au verre de plastique directement, moins de dégâts. Achat inutile.

Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand

Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand

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Avis de non-responsabilité

  1. 77 % des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés s'entendent pour dire que ce gobelet permet un développement buccodentaire sain (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)

  2. 72% des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés recommanderaient la technologie à activation labiale (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)