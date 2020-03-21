Garantie de 2 ans
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SCF782/13
260 ml
260 ml (9 oz)
9 mois et plus
Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.
La conception de Mon premier gobelet de grand permet un développement buccodentaire sain et est recommandé par les dentistes*.
Ce gobelet sans bec est doté d'une valve unique activée par le mouvement des lèvres, donc le liquide ne coule du gobelet que lorsque la lèvre de l'enfant est pressée contre le rebord. Entre les gorgées, la valve se ferme automatiquement de sorte que vous n'ayez jamais à vous en soucier des déversements et des dégâts.
Récompenses
2.0
sur 5
6
Critiques
Steffyyy
21/03/2020
Canada
Meilleur verre pour nous
C’est le seul verre que ma fille est capable de boire sans forcer. Elle a été gavée 15 mois, donc apprendre à boire avec un verre à bec est très difficile (elle ne prenait pas les biberons).. meilleur achat pour nous, nous en avons 3 ! Oui la dernière goutte/gorgée non prise peut couler lorsque le verre est de côté, mais dans notre cas, c’est le moindre de nos soucis. C’est un bon achat, dépendant du besoin que chacun a.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/56 Mon premier gobelet de grand
Mimi
09/09/2014
Canada
Produit interessant
Bonne idée de produit pour apprendre à bébé à boire dans un verre. Les poignées aide au bon maintien du gobelet. Mon fils a 13 mois et il trouve ça rigolo de boire là-dedans. Il est vrai de dire que c'est anti-fuite, mais la dernière gorgée se retrouve par terre si elle n'est pas bu. Ça coule autour de la bouche de bébé, mais j'imagine que ce sera moins pire lorsqu'il aura compris le principe. Achat d'aujourd'hui... Pas évident à démonter pour nettoyer. Conseil: habituer bébé avec de l'eau pour éviter les frustrations de ramassage. ;)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/13 My First Big Kid Cup
Val08
03/06/2015
Canada
Mal conçu
Ça coule partout autour de la bouche du bébé et s'il la bouteille est renversée, l'eau s'échappe. Autant faire boire bébé au verre de plastique directement, moins de dégâts. Achat inutile.
Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand
Cet avis a été rédigé pour SCF782/53 Mon premier gobelet de grand
77 % des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés s'entendent pour dire que ce gobelet permet un développement buccodentaire sain (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)
72% des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés recommanderaient la technologie à activation labiale (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)