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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips AventTétine Natural Response

SCY965/04

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • Tétine Natural Response

  • 4 pièces

  • Tétine à débit extra rapide

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à l'emballage précédent.

  2. Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.

  3. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.