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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Casque Bluetooth® sans fil

SHB4385BK/00

BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ True Wireless apporte une liberté totale et des basses puissantes. Affranchissez-vous des contraintes grâce à une connectivité à toute épreuve, une autonomie ultra-longue et un boîtier de charge compact. Conçu avec un stabilisateur, pour un maintien sûr.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 8,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 + 6 h d'autonomie

  • Maintien parfait

3 tailles d'embouts pour un port personnalisé

3 tailles d'embouts pour un port personnalisé

Les embouts en silicone sont disponibles en 3 tailles pour un port personnalisé.

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique longtemps. Une connexion au boîtier de charge vous procure 6 heures d'écoute supplémentaires.

Haut-parleurs de 8,2 mm

Haut-parleurs de 8,2 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 8,2 mm qui diffusent des basses puissantes.

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