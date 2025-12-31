Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB4385BK/00
HP 8,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 + 6 h d'autonomie
Maintien parfait
Les embouts en silicone sont disponibles en 3 tailles pour un port personnalisé.
Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique longtemps. Une connexion au boîtier de charge vous procure 6 heures d'écoute supplémentaires.
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 8,2 mm qui diffusent des basses puissantes.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier.