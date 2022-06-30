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Saeco XelsisMachine espresso Automatique

SM7685/00

4.1
| (14) Critiques

1 récompense

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour
Jusqu'à 15 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à la technologie intuitive Coffee Equalizer™.
Voir tous les avantages

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour

  • 15 boissons

  • Système LatteDuo

  • Inox

  • Broyeur réglable sur 12 niveaux

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

8 profils : enregistrez tout simplement vos préférences personnelles

8 profils : enregistrez tout simplement vos préférences personnelles

L'interface intuitive vous permet d'enregistrer directement les boissons personnalisées que vous préférez dans les 8 profils utilisateur.

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961326

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

14

Critiques

1

30/06/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Merveilleux!!!

J’adore ma nouvelle cafetière! Le moulin est silencieux et chacun a son profil pour le choix de café

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique

21/02/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

La cafetière produit d'excellents café!

La cafetière est d'une qualité irréprochable. Fonctionnement facile, adaptation très facile selon les goûts de chacun. Je recommande totalement ce produit! * Le bac de récupération d'eau sous l'appareil manque un peu de volume.

Avantages

Qualité du produit, service du café exceptionnel!

Inconvénients

Bac de récupération d'eau à faible volume et difficile à vider.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

19/01/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très facile à utiliser

Je l’adore, le seul point négatif, c’est qu’elle prends beaucoup d’eau et le bac est petit mais bon. Ensuite, produits de nettoyage difficile à trouver.

Avantages

Faits de l’excellent café peut importe la sorte

Inconvénients

Bac à eau trop petit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7684/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.