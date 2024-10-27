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  • Une solution compacte et pliable
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Série 3000Défroisseur à main

STH3000/20

2
| (1) Évaluation
Une solution compacte et pliable
Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.
Voir tous les avantages

Un défroissage simple à la maison et en déplacement

Une solution compacte et pliable

  • Compact et pliable

  • Prêt à l'emploi en 30 secondes environ

  • 1 000 W, jusqu'à 20 g/min

  • Plus besoin de table à repasser

Défroisseur compact et pliable, facile à utiliser et à ranger

Défroisseur compact et pliable, facile à utiliser et à ranger

Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.

Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes

Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes

Prêt à défroisser en seulement 30 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pas d'attente, pas de tracas.

1 000 W avec jusqu'à 20 g/min de vapeur continue

1 000 W avec jusqu'à 20 g/min de vapeur continue

Notre défroisseur à main produit jusqu'à 20 g/min de vapeur continue grâce à une puissance de 1 000 W. Pour un défroissage rapide et pratique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
3
1

27/10/2024

Canada

Canada

Ils ne produit pas de vapeur à l’étranger.

Je l’ai acheté pour mes voyages mais lorsque je le branche, il devient uniquement chaud et il ne produit aucune vapeur. Lorsque je rentre en France et que je le branche, c’est magique tout fonctionne.

Inconvénients

Ne chauffe pas à l’étranger.

Cet avis a été rédigé pour Série 3000 STH3000/20 Défroisseur à main

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Avis de non-responsabilité

  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.