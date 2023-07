Une solution compacte et pliable

Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement. Voir tous les avantages