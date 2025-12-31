Garantie de 2 ans
Plus offert
TAA4216BK/00
Coussinets de coque lavables
Léger et robuste
Protection contre la poussière/eau IP55
Avec 35 heures d'autonomie par charge, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne lorsque vous faites du sport ou d'autres activités. Une charge complète prend moins de 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.
Les coussinets de coque doux et respirants sont amovibles pour faciliter leur nettoyage et remplis de gel rafraîchissant. Vous pourrez redonner sa fraîcheur au casque, quelles qu'aient été vos activités lorsque vous l'avez porté !
Grâce à son indice de protection IP55, votre casque vous accompagne sur les chemins poussiéreux comme sous les averses. Quels que soient le lieu et l'intensité de votre transpiration, rien ne vous arrêtera !
Notation globale