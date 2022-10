Commandes intégrées. Facile à jumeler

Les boutons sur le tour de cou vous permettent de mettre en pause votre liste de lecture, de prendre des appels, de régler le volume et plus encore. Les écouteurs sont prêts à être jumelés dès que vous activez la technologie Bluetooth, et vous pouvez les connecter à deux appareils à la fois. Cela est idéal si vous écoutez de la musique sur votre téléphone et recevez des notifications d’entraînement de votre montre intelligente.