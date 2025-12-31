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Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec micro

TAE1205BK/00

La musique sans les nœuds
Gardez votre musique avec vous. Ce casque sans fil résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre un excellent son, un maintien intra-auriculaire confortable et jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si besoin, une charge rapide de 15 minutes vous procure une heure supplémentaire de musique.
Voir tous les avantages

La musique sans les nœuds

  • HP 8 mm/conception arrière fermée

  • Ergonomique

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

  • Excellente isolation phonique passive

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Une solution sûre, souple et confortable

Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.

Écouteurs magnétiques. Câble plat anti-nœud.

Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.

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