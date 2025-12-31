Garantie de 2 ans
Plus offert
TAE1205BK/00
HP 8 mm/conception arrière fermée
Ergonomique
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Excellente isolation phonique passive
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.
Notation globale