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2000 series TAK2000BL Kids' on-ear headphones

TAK2000BL/00

Disponibles en

Blue
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Pink
Pink
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Pour s'amuser en toute sécurité. Volume limité à 85 dB*

Pour s'amuser en toute sécurité. Volume limité à 85 dB*

Pensé pour protéger les jeunes oreilles, ce casque limite le volume à 85 dB*. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : peu importe ce qu'ils écoutent, le son ne sera jamais trop fort.

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Ce casque léger est doté de coques réduites et de coussinets doux, confortables pour les enfants. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.

Design coloré avec coques personnalisables

Design coloré avec coques personnalisables

Le design multicolore rend ce casque amusant et unique. Les enfants peuvent même le personnaliser avec leurs propres œuvres d'art ! Soulevez simplement la fenêtre transparente des coques, ajoutez leurs dessins ou peintures, puis refermez.

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