Design adaptable

Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.