Garantie de 2 ans
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TAPH802BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Semaine après semaine, ce casque vous accompagne pendant vos déplacements les plus astreignants. Il se recharge en seulement une heure et demie, et vous offre 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Les deux niveaux de charge rapide - Charge rapide et Charge éclair - vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire, pour une utilisation du lundi au vendredi, voire au-delà.
Les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs.
Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier