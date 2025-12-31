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Toutes les séries

  • Design élégant, 30 heures d'autonomie
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Plus offert 

Casque Bluetooth® sans fil

TAPH802BK/00

Design élégant, 30 heures d'autonomie
Soyez paré pour toutes les semaines. Ce casque circum-aural sans fil rend vos déplacements plus agréables, grâce à un son détaillé et équilibré. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Si cela ne vous suffit pas, la fonction de charge rapide vous permet d'obtenir entre 2 et 6 heures d'énergie supplémentaire.
Voir tous les avantages

Casque sans fil avec Hi-Res Audio

Design élégant, 30 heures d'autonomie

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

30 heures d'autonomie pour tous vos trajets.

Semaine après semaine, ce casque vous accompagne pendant vos déplacements les plus astreignants. Il se recharge en seulement une heure et demie, et vous offre 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Les deux niveaux de charge rapide - Charge rapide et Charge éclair - vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire, pour une utilisation du lundi au vendredi, voire au-delà.

Un son détaillé et des basses puissantes.

Les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs.

Design adaptable

Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.

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