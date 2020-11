Design élégant. Autonomie de 30 heures

Peu importe où vous mène le travail, ce casque d’écoute circum-auriculaire sans fil rend le trajet plus agréable grâce à un son détaillé et équilibré, et à une autonomie de 30 heures. Si vous avez besoin de plus de jus, la charge rapide vous assure entre 2 et 6 heures d’autonomie de plus. Voir tous les avantages