Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis

Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.