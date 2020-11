L’art de l’équilibre. Calibration parfaite Transducteurs 50 mm

Les transducteurs acoustiques de 50 mm sont équipés d’un diaphragme composé de plusieurs couches de polymère et rempli de gel antivibration. La flexibilité et la souplesse de ce diaphragme assurent un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes, sans pour autant masquer les autres sons. Les fréquences moyennes sont pleines et douces. Quant aux hautes fréquences, elles présentent un son d’une richesse inégalée.